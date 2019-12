Plus belle la vie en avance : la double vie de Gaétan (vidéo PBLV de l’épisode n°3964)

ANNONCES





Jeudi prochain dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », Jean-Paul va découvrir la double vie de Gaétan et on peut dire qu’il n’est pas du tout prêt pour ce qu’il va voir !…

En effet, Gaétan a une double vie pour le moins surprenante : il se travestit en femme !



Jean-Paul a des doutes sur son nouveau colocataire et décide d’attendre son retour en pleine nuit. Jean-Paul finit par s’endormir mais il se réveille quand Gaétan rentre… Il ne le reconnait pas tout de suite tant son déguisement est surprenant…

Gaétan lui avoue qu’il est drag-queen et Jean-Paul refuse d’entendre ses explications, il lui demande de partir sur le champs !



Un extrait de l’épisode de PBLV de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3964 du 2 janvier 2020

