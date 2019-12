Un si grand soleil en avance : Ludo va-t-il partir avec Johanna ? (résumé + vidéo épisode n°349 du 26 décembre)

ANNONCES





Ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », Ludo envisage une solution radicale aux problèmes de Johanna… En effet, il pense à fuir ensemble à l’étranger !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 349

Ludo prend un verre avec sa mère. Il l’interroge sur les pays étrangers où elle aurait pu vivre et elle lui parle du Vietnam. Elle lui explique que là-bas les gens sont cool et la vie moins compliquée qu’en France. Mais elle comprend que Ludo ne lui pose pas ces questions par hasard… Ludo finit par lui avouer qu’il envisage de partir avec Johanna.

Et alors que la police resserre son dispositif, Hugues continue son opération séduction…



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 26 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

5 / 5 ( 5 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES