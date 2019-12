Ce soir sur France 3 « Le retour du roi », dernier volet de la trilogie du « Seigneur des anneaux » (vidéo)

« Le retour du roi » est le dernier volet de la trilogie du « Seigneur des anneaux ». Et il est à (re)découvrir dès 21h05 sur France 3 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).



ANNONCES





« Le retour du roi » en quelques lignes

Frodon et Sam, aidés de Gollum, poursuivent leur traversée des terres ennemies du Mordor afin de détruire l’anneau dans la Montagne du Destin. Toutefois, ils ne s’aperçoivent pas que Gollum est de plus en plus tenté par l’anneau, le poussant à les tromper et les diriger vers un piège. Aragorn se trouve à mener une terrible bataille à Minas Tirith, capitale du royaume de Gondor, tandis que les autres membres de la Communauté de l’anneau poursuivent leur quête…

Les images : bande-annonce

Histoire de se remettre dans le bain, voici la bande-annonce de votre film telle que proposée par France 3.



ANNONCES



🎬 « Le retour du roi » : le dernier volet de la trilogie du « Seigneur des anneaux », c'est jeudi à 21.05 ! 🍿 pic.twitter.com/KUCUhFaBiD — France 3 (@France3tv) December 17, 2019

Quelle audience pour ce dernier volet ?

Les deux premiers volets n’ont pas vraiment affolé les compteurs. Ainsi « La communauté de l’anneau » s’est contenté de 1.12 million de téléspectateurs et 6% de part de marché le 5 décembre. « Les deux tours » a fait encore moins bien la semaine dernière avec seulement 1.08 million de fans (pda 5.8). On voit mal comment le 3ème pourrait faire mieux

4.88 / 5 ( 25 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES