Final de « Balthazar » saison 2 : ce soir, 19 décembre 2019, sur TF1 (vidéo)

Le Final de « Balthazar » saison 2 , c’est déjà ce soir sur TF1. Et oui les meilleures choses ont toujours une fin. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1, pour découvrir les deux derniers épisodes de cette saison 2.



Au programme de votre soirée les épisodes inédits « La loi du plus fort » et « Delirium ».

Final de « Balthazar » saison 2 : vos deux épisodes de ce soir

« La loi du plus fort » : Hélène est ravie : son mentor et vieille amie Cat, commandant de police à Valence, vient lui rendre visite. Mais alors qu’elles sont sur le point de se rejoindre pour dîner, Hélène est appelée sur une nouvelle affaire : un corps découvert flottant dans l’eau, la langue tranchée. Et la victime n’est autre que Cat elle-même, sauvagement assassinée. Sous le choc, Hélène décide de se charger de l’enquête.



« Delirium » : La longue chevelure d’une femme de dos à l’accueil de la D.P.J. : « Je crois que j’ai fait une bêtise… » Delgado braque aussitôt son arme sur elle. Ou plutôt sur lui car c’est un homme, Maxime, qui porte le scalp sanguinolent d’une femme sur sa tête. Qui est la victime de Maxime, évadé le matin même d’une clinique psychiatrique ? Est-elle encore en vie ?

A noter que ces deux épisodes seront suivis dès 23h10 d’un épisode en rediffusion « Les disparues »

Nouveau carton d’audience en vue ?

Inutile vous préciser que ça sent le nouveau carton d’audience. La semaine dernière encore jusqu’à 6.4 millions de fidèles en audience veille pour le premier épisode de la soirée. Un chiffre auquel il convient de rajouter les 800.000 personnes qui, en moyenne chaque semaine, regardent la série en replay sur MYTF1 ou depuis le service de rattrapage vidéo des box télé.

#Audiences @TF1 #Balthazar très largement en tête des audiences hier soir avec d'excellents scores ✅6.4 Millions de téléspectateurs (ep 1)

📌27% pda Frda-50 (moyenne) pic.twitter.com/05citeYs8G — TF1 PUB (@tf1pub) December 13, 2019

