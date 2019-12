Demain nous appartient en avance : Karim embrasse Anna (résumé + vidéo épisode 622 DNA du 23 décembre 2019)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 622 du lundi 23 décembre 2019 –Karim n’est pas revenu seul à Sète dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Mais alors que tout le monde le croit en couple avec Chemsa, il ne s’agit que du couverture pour la protéger… Et ce soir, Karim ne peut pas se retenir d’embrasser Anna !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 622

Au détour d’une soirée en bord de plage, Karim remercie Anna de l’avoir aidé à obtenir la garde de sa fille pour noël. S’en suit un moment d’égarement… Karim s’approche d’Anna et l’embrasse ! Vient-il de réaliser une énorme bêtise ? Ce baiser aura-t-il des conséquences sur leur relation ?

De leur côté, Manon et Sofia joignent leurs forces pour découvrir un immense secret. Et la tension monte entre Samuel et William tandis qu’Ariane s’enfonce dans un mensonge qui la dépasse.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 622 du 23 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

