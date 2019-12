« Qui veut être mon associé ? » avec Julien Courbet : dès le 14 janvier 2020 sur M6

ANNONCES





« Qui veut être mon associé ? » est le titre de la nouvelle émission de Julien Courbet. Grande première le mardi 14 janvier 2020 dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming sur 6PLAY.



« Qui veut être mon associé ? » : le concept

Ils viennent de la France entière et ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée qui va peut-être changer le quotidien des Français, mais à tous, il manque pourtant des éléments cruciaux : de l’accompagnement, des conseils et du financement.

Ils vont avoir l’occasion unique de rencontrer six investisseurs reconnus, et devront les convaincre de s’engager à leurs côtés.

Quel est le point commun entre Medhi, Sarah, Benjamin, Louis, Lucie ou Bakary ? Ce sont des passionnés de tous âges qui ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce. Un jour, ils ont décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. Certains commencent tout juste à développer leur idée alors que d’autres vivent déjà de leur projet.



À tous, il manque pourtant un élément crucial pour naître ou grandir : de l’accompagnement, des conseils et du financement pour aller au bout de leur rêve. Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 experts, euxmêmes créateurs d’entreprise à succès en France.

Ils vont avoir quelques minutes pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé.

Les investisseurs :

• Marc Simoncini(Ifrance, Meetic)

• Catherine Barba (Cashstore, Malinea / E-commerce)

• Frédéric Mazzella (BlaBlaCar)

• DelphineAndré(GCA/Transport, logistique, hôtellerie)

• Marc Vanhove (Bistro Régent)

• Eric Larchevèque (Ledger)

Dans “Qui veut être mon associé ?” ces 6 investisseurs, emblématiques du dynamisme et de la créativité française ont choisi de donner leur chance à de nouveaux talents. Eux aussi ont eu un jour une bonne idée et ont eu besoin d’aide, de conseils et de financement pour la développer avec succès.

Aujourd’hui, ils veulent transmettre leur expérience et miser sur des projets ou des idées qui vont peut-être changer le quotidien des Français.

Le saviez-vous ?

« Qui veut être mon associé ? » est l’adaptation française d’une émission qui a vu le jour au Japon en 2001. Elle a ensuite a été adaptée avec succès en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis sous le nom de Shark Tank.

Le format est à l’origine une émission créée au Japon en 2001 par Nippon Television sous le titre de “Tigers of Money” / “Money Tigers”. Elle y sera à l’antenne de 2001 à 2004. C’est la version anglaise de la BBC “Dragons’ Den” qui initiera le succès international. L’émission y est lancée en 2005 sur la BBC2. Elle sera suivie de très nombreuses adaptations dans le monde entier notamment aux USA avec l’immense succès de “Shark Tank” sur ABC et l’Allemagne dont l’adaptation “Lions’ Den” bat tous les records sur Vox mais aussi au Canada francophone et anglophone, en Australie, au Portugal, etc.

La France sera le 40e pays à mettre à l’antenne ce format

