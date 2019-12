Plus belle la vie : ce soir, Delphine prépare un Noël surprise (résumé + vidéo de l’épisode 3956 PBLV du 23 décembre 2019)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3956 du lundi 23 décembre 2019 – Et si Delphine réussissait à réconcilier sa famille pour Noël dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? C’est ce qu’elle va essayer de faire ce soir en préparant un réveillon de Noël surprise…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3956

Karim sauve la vie d’Elsa et Samir, lors d’une fusillade, ce qui crédibilise l’information que Pavel est innocent. Elsa et Karim regardent les employés en s’interrogeant. Elsa les convoque et met les choses au clair. Elle sait que l’un d’eux est un traître. Elle recadre Jade, qui se rebelle. Elle demande à William de fouiller dans son portable, sans rien trouver. De son côté, Abdel a l’impression que Joseph le suit depuis vendredi…

Luna a fort à faire pour remotiver Valère, mais y parvient. Valère fait rêver Tristan, alors que Mila venait le filmer pour le ridiculiser. Théo reproche à Mila de s’acharner sur son ex. Malgré tout, Valère se sent encore mal, et ne retrouve pas l’estime de lui…



Delphine invite Théo et Coralie pour le réveillon de Noel en leur faisant croire que Clément est au courant, et Théo convainc Coralie de venir…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3956 du 23 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

