Demain nous appartient spoiler : réveillon du 31 au commissariat (VIDEO)

La fin d’année approche à grands pas et le réveillon du 31 décembre s’annonce mouvementé dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Aurore, Georges et Victoire vont fêter ça ensemble et déguisés au commissariat.

Mais ce réveillon improvisé ne semble pas être du goût de Martin…



A l’occasion du réveillon, tout le monde s’autorise un moment de relâche pour profiter entre amis, en famille ou… entre collègues. C’est le cas au commissariat où tout le monde s’est déguisé pour fêter la nouvelle année ! Tout à coup, Martin débarque et tombe face à ce spectacle… pas sûr qu’il valide l’ambiance décalée du commissariat.

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler réveillon au commissariat

