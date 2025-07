Demain Nous Appartient du 3 juillet : la police trouve des preuves contre François ! (résumé + vidéo épisode 1979 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 3 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1979 de DNA – Les choses vont se compliquer pour François ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et pour cause, la police découvre qu’il leur a menti et trouve une preuve accablante…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 3 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1979

Chez les Lehaut, la tension monte depuis l’arrestation de François. Adam s’en prend violemment à sa mère, Alain intervient et assure que François est innocent. Alain reproche à Soizic de ne pas assez agir pour aider François, qui est en garde à vue. Soizic, qui culpabilise, va travailler à l’hôpital.

Aurore interroge François, qui avoue avoir vu Martial le jour de sa mort mais nie l’avoir tué, ignorant la liaison entre Martial et Soizic. Mais au Spoon, sans le vouloir, Mélody révèle à Georges que la semaine dernière François doutait de Soizic, ce qui pousse Aurore à confronter François. Ce dernier avoue finalement qu’il savait pour Soizic et Martial. Il affirme avoir voulu le confronter mais avoir finalement fait demi-tour. Mais pour la police, son mobile est désormais établi. Et preuve accablante, Georges découvre que GPS de la voiture de François montre que sa mémoire a été effacée le jour du crime !



Pendant ce temps là, Rayane part à Paris et faits des adieux émouvants à Karim. Victor croise Lou, qui lui annonce qu’elle revient s’installer à Sète avec Nina. Quant à Michaël, il emménage dans sa nouvelle maison avec sa famille. Alex revient au Mas, rencontre Kevin et l’engage pour aider au déménagement…

VIDÉO Demain nous appartient du 3 juillet – extrait de l’épisode

