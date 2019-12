Ce soir sur M6 : Cauchemar en cuisine à Dunkerque et Canet-en-Roussillon (vidéo)

ANNONCES





Cauchemar en cuisine du jeudi 19 décembre 2019. Ce soir votre émission « Cauchemar en cuisine » est en mode rediffusion sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play pour voir ou revoir pas 3 numéros déjà diffusés. Philippe Etchebest débutera son périple à Dunkerque, enchaînera avec Canet-en-Roussillon puis le terminera à Écuisses.



Cauchemar en cuisine à Dunkerque

C’est à Dunkerque que le chef Philippe Etchebest a été appelé pour venir en aide à Mélanie, une jeune mère de famille de 26 ans, qui a repris il y a 8 mois une institution locale : un restaurant mexicain !

Par peur de faire fuir les habitués, Mélanie n’a apporté aucune modification à l’établissement. Elle a même conservé la cheffe, Élodie, une cuisinière de 37 ans au caractère bien trempé, qui travaille dans ces murs depuis 14 ans.

Mais depuis qu’elle a repris le restaurant, rien ne va plus. L’établissement, qui fonctionnait très bien il y a encore quelques mois, a vu son chiffre d’affaires chuter de 50% : aujourd’hui, la situation est catastrophique au point que Mélanie peine à payer ses factures.



Face à ces difficultés, l’ambiance est particulièrement tendue entre Mélanie et Élodie. Les deux femmes sont au bord de l’explosion ! Elles vont d’ailleurs pousser à bout et donner du fil à retordre au chef Etchebest…

Cauchemar en cuisine à Canet-en-Roussillon

C’est à Canet-en-Roussillon qu’Alex a fait appel au chef Philippe Etchebest pour tenter de lui venir en aide.

Après une carrière florissante qui l’a amenée à travailler un temps à New York au sein de l’ONU, Alex a réalisé son rêve d’enfance il y a 17 ans en devenant propriétaire d’un restaurant en bord de mer.

Mais depuis 4 ans, c’est la descente aux enfers. Faute de clients, la situation financière du restaurant est catastrophique, à tel point qu’aujourd’hui Alex est à deux doigts de l’expulsion. Il risque de finir à la rue et, dans sa chute, il n’est pas seul : il entraîne avec lui son jeune apprenti cuisinier, Alexis.

Alex et Alexis sont donc en train de sombrer, mais le chef n’aurait jamais imaginé à quel point. Dès son arrivée, Philippe Etchebest va être littéralement choqué par l’état de délabrement du restaurant : vitres cassées, poussière sur les couverts, menu plein de moisissures… La salle est dans un état déplorable et, quand le chef va mettre les pieds en cuisine, il va toucher le fond : entre ustensiles crasseux et produits périmés dans les frigos. Philippe Etchebest va être confronté à un défi de taille, un laisser-aller général qui lui mettra le doute sur la capacité d’Alex à sortir la tête de l’eau.

Et pour les couches-tard, notez que M6 enchaînera à 0h50 avec le numéro tourné à Écuisses, en Bourgogne.

Soirée « Cauchemar en cuisine » ce soir dès 21h05 sur M6.

