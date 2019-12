« Les 12 coups de midi » de TF1 : on vous offre un indice capital pour l’étoile mystérieuse, Émilie est de retour ! (vidéo)

ANNONCES





« Les 12 coups de midi » de TF1, voilà un jeu dont le succès d’audience ne se dément au fil des ans. Hier encore il a écrasé la concurrence ne faisant qu’une bouchée de son rival d’en face. Avant de découvrir les chiffres, revenons sur ce qui s’est passé hier dans « Les Douez coups de midi » !



Comme nous vous l’avons déjà annoncé, aucune surprise en ce qui concerne le maître de midi. Étant donné que c’est lui qui va trouver l’étoile mystérieuse, vous vous doutez bien qu’Éric encore gagné hier. Et pas qu’un peu…

En ce jeudi midi, coup de maître à 30.000 euros pour le champion breton. 15.000 euros sont donc venus gonfler le montant de sa cagnotte.



Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de nouveau. La porte de Brandebourg à Berlin est toujours là (et non ce n’est pas en Italie, Éric ^^), la baguette de pain, la lune et le chien aussi. On voit bien quelque chose de vert à côté du chien mais pour le moment on ne sait pas de quoi il s’agit.

Des indices bien maigres et toujours aussi « tordus » qui n’inspirent pas Éric qui a proposé hier sans succès le nom d’Yves Montand.

« Les 12 coups de midi » de TF1 : on vous offre un indice capital

Étant donné que ces indices sont quand même franchement tirés par les cheveux, on a décidé de vous en offrir un supplémentaire. Et il est capital. Alors que le Chasseur d’Étoile de Youtube a déjà révélé qu’il s’agissait d’un chanteur américain, nous pouvons maintenant vous dire que ce chanteur est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement punk.

Noms déjà proposés poru l’étoile mystérieuse

Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand.

Vidéo

L’émission d’hier midi a été l’occasion de retrouver Émilie ! Et oui, l’ex maîtresse de midi a accepté l’invitation de Jean-Luc Reichmann et sera présente sur le plateau du prime « Les 12 coups de Noël » qui sera diffusé demain soir à partir de 21h05.

J-2 avant les #12CoupsDeNoël 🎅

Emilie sera présente pour le GRAND prime de samedi à 21:05 😍 @JL_Reichmann pic.twitter.com/qSC9d1I4c0 — TF1 (@TF1) December 19, 2019

Côté audience, le carton continue

Quant au carton d’audience du jeu, il continue de plus belle. Hier midi jusqu’à 5 millions de fidèles en pointe (moyenne 3.5 millions) pour 39.5% de part de marché sur l’ensemble du public

