Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul a-t-il une femme dans sa vie ? (résumé + vidéo de l’épisode 3955 PBLV du 20 décembre 2019)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3955 du vendredi 20 décembre 2019 – Et si Jean-Paul avait rencontré une femme pour refaire sa vie dans votre feuilleton « Plus belle la vie » ? C’est en tout cas ce que va croire Samia ce soir en découvrant que Lucie a trouvé du vernis à ongles dans la salle de bain chez son père…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3955

Karim accepte de devenir l’homme de main d’Elsa et de la protéger. Joseph vient chez Abdel sous un faux prétexte, ce qui glace le sang d’Abdel et Alison. Alison demande à Abdel d’être prudent. Elsa appréhende la demande de rencontre de Pavel mais ce dernier reste invisible derrière les vitres fumées de la voiture de Samir. Il lui demande de se débarrasser de la cargaison d’un camion et elle aura un délai supplémentaire pour payer sa dette…

Boher donne des règles de conduite à son nouveau coloc. Gaétan est le coloc idéal et il s’entend bien avec Lucie. Boher parle à Gaétan de sa peur de perdre la complicité avec sa fille. De son côté, Lucie trouve du vernis à ongle dans la salle de bain de Boher et Samia voit rouge…



Leo est seul pour Noel et il tente de s’incruster à des réveillons, jusqu’à ce que Claire lui propose de venir servir la soupe aux démunis avec elle…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3955 du 20 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

