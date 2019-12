« Pourvu qu’il soit heureux » : du théâtre en direct ce soir sur France 2 (vidéo)

ANNONCES





« Pourvu qu’il soit heureux » est le titre de la pièce de théâtre de Laurent Ruquier qui sera diffusée ce soir en direct du théâtre d’Enghien sur France 2. Et avec dans les rôles principaux Francis Huster, Fanny Cottençon et Louis Le Barazer. À suivre en direct sur France 2 dès 21h05 et en live et streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).



ANNONCES





« Pourvu qu’il soit heureux » : présentation

Quand des parents apprennent l’homosexualité de leur fils. Comment vont-ils réagir ? S’en doutaient-ils ? Vont-ils l’accepter ? Vont-ils se renvoyer la responsabilité ? Mais responsables de quoi ? Est-ce si grave ?

Ce qui paraît simple aujourd’hui ne l’est pas encore quand on est directement concerné. Des retournements de situations, un sens du dialogue inimitable, une distribution remarquable font de cette pièce une belle comédie.



ANNONCES





Pourvu qu’il soit heureux nous rassemble, nous interroge, nous émeut et nous fait rire !

À propos

Pour info cette pièce sera donc diffusée en direct depuis le Théâtre Casino d’Enghien

Bande-annonce vidéo

Et comme vous aimez les images, voici maintenant un petit extrait de la pièce capté depuis le Théâtre Antoine de Paris.

Si cette petite présentation vous a convaincu, rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou France.TV pour voir la suite.

4.82 / 5 ( 33 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES