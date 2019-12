Un si grand soleil : Ludo va voir Christophe, Johanna ment, ce qui vous attend mardi 17 décembre (épisode n°342)

ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Alors que Johanna a finalement accepté l’aide de Gimenez, quitte à perdre son travail si ça venait à se savoir, demain les choses vont se compliquer dans votre feuilleton « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode 342 du mardi 17 décembre, Ludo va chercher à savoir la vérité au sujet du bébé…

En effet, sur conseils de Lucille, Ludo va voir Christophe à l’hôpital.



Loin de s’imaginer de quoi il retourne, Christophe est content de voir Ludo. Ce dernier l’interroge sur la grossesse de Johanna et Christophe l’informe que le bébé doit naître début juin… Ludo comprend que les dates coïncident et qu’il est certainement le père ! Et quand il interroge Johanna au téléphone, cette dernière lui ment sur les dates… De quoi conforter encore plus Ludo dans son pressentiment.

Pendant ce temps là, Gary s’investit à fond dans son rôle de Père Noël pour l’association. Il réussit à convaincre Julien de donner des pots de crème initialement destinés à la poubelle. Mais à l’association, les dons sont en chute et on pense à un vol… La patronne porte plainte au commissariat.



De son côté, Inès est fière de son père et en parle à ses amis.

