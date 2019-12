Sur M6 ce soir « Tous les vœux sont permis » avec Éric Antoine (vidéo)

ANNONCES





C’est Noël alors « Tous les vœux sont permis », enfin presque tous. En cette soirée du mercredi 25 décembre 2019 rendez-vous sur M6, et/ou sur 6Play pour le replay et le streaming, dès 21h05. Pour cette nouvelle édition, Éric Antoine va de nouveau endosser son costume préféré de Père Noël et se surpasser pour réaliser des vœux reçus de toute la France… du plus simple au plus extraordinaire !



« Tous les vœux sont permis » édition 2019 : demandez le programme

Au programme de cette 3e édition de « Tous les vœux sont permis », la réalisation de vœux inédits avec des mises en scène extraordinaires : faire un cadeau extraordinaire à sa moitié, permettre à un enfant de tester ses supers pouvoirs, vivre des moments d’émotion en famille, partir enfin en voyage au bout du monde, rencontrer sa star et bien d’autres surprises qui émerveilleront petits et grands !

Entre expériences extraordinaires, apparitions féériques, grandes illusions et farces dont lui seul a le secret, Éric Antoine a tout prévu pour faire passer aux spectateurs sélectionnés la soirée la plus mémorable de leur vie. Grâce à ses pouvoirs surnaturels, notre irrésistible magicien a concocté une soirée inoubliable.



Deux heures de rires, de joie, d’émotions, de surprises et d’émerveillement à partager en famille et au cours desquelles les rêves d’une dizaine de chanceux vont s’exaucer de la plus incroyable des manières

Teaser vidéo

Voici maintenant le teaser vidéo de votre soirée de Noël avec Éric Antoine

Mercredi, @eric_antoine va tout donner pour réaliser vos rêves les plus fous ! 😍✨🎄#TousLesVoeuxSontPermis à 21:05 pic.twitter.com/LxiAUmdU8Z — M6 (@M6) December 23, 2019

