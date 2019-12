Ce soir en prime, place aux enfants dans « N’oubliez pas les paroles »

ANNONCES





En ce jour de Noël place aux enfants ce soir dans « N’oubliez pas les paroles », et en prime-time s’il vous plait. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 et bien sûr en replay et streaming vidéo gratuit sur France.TV.



Ce soir dans « N’oubliez pas les paroles »

Pour cette deuxième édition, Nagui reçoit 8 chanteurs en herbe âgés de 9 à 13 ans qui vont tenter à leur tour de remporter les cadeaux de leurs rêves !

Comme les grands et dans un décor tout en couleurs, nos 8 candidats vont jouer au cours de 4 duels qui suivront, les mêmes règles que les émissions quotidiennes. Le vainqueur de chaque face-à-face tentera en finale, de remporter les 5 cadeaux qu’il a lui-même choisis.

Des tubes de la nouvelle génération en passant par les grands classiques de la chanson française, préparez-vous à chanter et danser en compagnie de nos 8 surprenants mini-maestros ! Car malgré leur jeune âge, leurs connaissances n’ont rien à envier à leurs aînés !



Teaser vidéo

Voici le teaser de votre soirée de Noël avec Nagui et ses jeunes maestros

