« New Amsterdam » du 25 décembre 2019 : deux inédits en ce soir de Noël sur TF1

« New Amsterdam » du 25 décembre 2019. En ce soir de Noël, TF1 vous propose de découvrir deux épisodes inédits de sa série médicale « New Amsterdam » saison 1. Au programme de votre soirée les épisodes « De l’inutile à l’indispensable » et « Les solitaires ». À suivre sans faute dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



« New Amsterdam » du 25 décembre 2019 : résumés de vos épisodes de ce soir

« De l’inutile à l’indispensable » : Malgré sa chimiothérapie, Max continue de s’occuper des affaires courantes de l’hôpital. Il a décidé de repérer ceux qui effectuent un travail devenu obsolète afin de leur offrir un nouveau poste gratifiant et utile. Le docteur Bloom doit faire face aux conséquences de son addiction et affronter ses propres démons lors d’une consultation avec Iggy, afin de déterminer si elle est apte à exercer. Sharpe accepte les avances de Panthaki.

« Les solitaires » : Bloom s’absente pour des congés qui masquent en réalité sa cure de désintoxication. Candelario assure l’intérim à la direction des urgences et impose de nouvelles règles qui ne conviennent pas à Kapoor. Sharpe rencontre une mère dépendante à la drogue et son bébé. La situation la pousse à réfléchir à son désir d’enfant. Reynolds apprend une mauvaise nouvelle. Frome aide un ancien interprète de guerre qui a tenté de se suicider.



Audience : un vrai carton en replay

Le saviez-vous ? Si « New Amsterdam » n’affole pas forcément les compteurs en audience veille, c’est un vrai carton en replay ! Prenons l’exemple de la soirée du 11 décembre dernier avec par exemple jusqu’à 800.000 téléspectateurs supplémentaires et 40% de part de marché auprès des FRDA-50a (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl) pour l’épisode « Coeur à coeur »

#Audiences J+7 @TF1 📌 #NewAmsterdam (soirée du 11/12) encore de très bonnes performances à J+7 :

✅ jusqu'à 800.000 tvsp supplémentaire

✅ 40% de pda FRDA-50a pour l'épisode "Coeur à coeur"

✅ l'épisode "Le chainon manquant" réunit 4.5M de tvsp 👉 RDV mercredi prochain @TF1 pic.twitter.com/gGM8owEgMD — TF1 Pro (@TF1Pro) December 19, 2019

Bref, et pour faire court, il ne faut pas uniquement se fier aux audiences diffusées quotidiennement car aujourd’hui les replay ont toute leur importance et peuvent même changer la donee. Dommage que certains, qui se disent spécialistes des médias, ne l’aient pas encore compris.

« New Amsterdam » c’est ce soir à partir de 21h05 sur TF1.

