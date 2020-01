« 12 coups de midi » indices : une voiture de police sur l’étoile mystérieuse (+ vidéo)

ANNONCES





« 12 coups de midi » indices. L’étoile mystérieuse des « Douze coups de midi » se dévoile peu à peu. Alors que le poste de télévision dont nous vous parlions il y a quelques jours n’est pas encore totalement apparu, voilà un indice que personne n’a pu louper, en bas et à droite de l’image : une voiture de police.



Pourquoi une voiture de police ? Et bien c’est en rapport avec un rôle joué par la personnalité que nous recherchons.

« 12 coups de midi » indices : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Rappelons pour la petite histoire que nous recherchons un homme dont le fils officie quotidiennement à la télévision. Il a lui même été animateur sur France 2 mais est avant tout comédien.



Les autres indices : le port de Marseille, une navette spatiale et bientôt donc une télé !

Et il ne s’agit pas de Jean Dujardin, nom proposé hier par Éric. Il ne s’agit pas non plus de : Fernandel, Franck Gastambide, Marie-Claude Pietragalla, Patrick Fiori , Éric Cantona, Benoît Magimel, Sting, Frédéric Diefenthal, Kad Merad ou bien encore Malik Bentalha.

Et sinon…

Sinon sachez qu’Éric n’a remporté que 1.000 euros à partager hier dont 500 pour sa cagnotte qui s’élève à ce jour à 397.755 euros de gains et de cadeaux.

Vidéo

Et on termine par la petite vidéo du jour… Un moment très drôle de l’émission de ce jeudi 30 janvier 2020.

Les « 12 coups de midi » vont de nouveau résonner aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 et MYTF1.

