« 12 coups de midi » (vidéo) : ambiance bretonne, coup de maître, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse !

« 12 coups de midi » (vidéo). Que s’est-il passé aujourd’hui dans les « Douze coups de midi » de TF1 ? Et bien pas mal de choses… On a eu droit pêle-mêle à une ambiance très bretonne sur le plateau, à un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse et à un nouveau coup de maître d’Éric.



Commençons par le coup de maître d’Éric, le 24ème depuis le début de son incroyable parcours. Une victoire à 10.000 euros aujourd’hui pour notre maître de midi, dont 5.000 pour sa cagnotte. Cette dernière s’élève désormais à 379.605 euros dont près de 225.000 euros de cash.

Du côté de l’étoile mystérieuse, et comme vous allez pouvoir le voir sur l’image ci-dessous, un nouvel indice a fait son apparition : certains croient y voir une fusée, d’autre un avion. De quoi faire avancer le schmilblick ? Pas sûr.



Selon le Chasseur d’Étoile de Youtube, il s’agirait d’un avion et cela aurait un rapport avec un rôle joué au cinéma.

L’autre indice c’est le décor qui n’est autre que le vieux port de Marseille.

Et pour le moment, Éric n’est pas très inspiré. Aujourd’hui il a proposé le nom de Benoît Magimel pour son rôle dans la série « Marseille ». Sans succès.

Auparavant il avait proposé Fernandel, Franck Gastambide, Marie-Claude Pietragalla, Patrick Fiori et Éric Cantona.

Le saviez-vous ?

Le nom de la personnalité se trouvant sur l’étoile mystérieuse aurait déjà fuité sur la toile. Une étoile mystérieuse qui aurait été trouvée par… un certain Éric. Et oui, encore lui ! Pour en savoir plus, suivez ce lien.

« 12 coups de midi » (vidéo)

Terminons par quelques images de la petite page bretonne de l’émission. Un groupe de rock festif est venu mettre l’ambiance ce midi sur le plateau de l’émission. Un moyen comme un autre de saluer le parcours de plus breton de nos maîtres de midi.

ET ON BOIT DU CHOUCHEN 🎶🎸🥂 🎻 SURPRISE ‼️…

Le groupe de Rock Festif Breton débarque sur le plateau à Midi et surprend Éric … Regardez 👀 ☀️ C’est Top 🙏 👍 ❤️ @DavidKalfa @TF1 @regionbretagne @EndemolShineFr @TVBreizh pic.twitter.com/OVosmamsgA — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) January 23, 2020

