Éric va trouver l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » derrière laquelle se cache…

Et c’est encore Éric qui devrait trouver l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi », enfin la nouvelle bien sûr. C’est en tout cas ce qu’affirme aujourd’hui le célèbre Chasseur d’Étoile de Youtube. Généralement bien informé ce dernier s’étant toutefois déjà trompé, cette info est prendre avec des pincettes. De notre côté, nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer cette information dans l’état actuel des choses.



Le célèbre Youtubeur va plus loin encore se risquant même à annoncer le nom de la personnalité qui se cache derrière cette nouvelle étoile mystérieuse. Comment fait-il ? Et bien il se fie tout simplement aux informations qui lui sont fournies par des personnes ayant assisté aux enregistrements. Sachant que ces enregistrements ont parfois plusieurs semaines d’avance, vous comprendrez le pourquoi du comment.

Comme nous vous y avons habitués depuis les tous débuts de l’émission (et oui nous étions déjà là en 2010), pas question pour nous de tuer le suspense en vous révélant le nom de la personnalité mystérieuse.

Lorsque nous aurons obtenu la confirmation qu’il s’agit bien de la personne citée par le Chasseur d’Étoile, nous vous fournirons alors un indice capital vous permettant de vous mettre sur la voie. Objectif : faire fonctionner vos méninges !



Et sinon…

Et sinon sachez qu’Éric a remporté hier la somme de 1.000 euros à partager, dont seulement 500 pour sa cagnotte. Mais on va pas le plaindre non plus, cette dernière s’élevant désormais à 374.605 euros. Et elle ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin…

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : ses indices et les noms déjà proposés

Côté indices, rien d’exceptionnel pour le moment. Ce que l’on voit surtout c’est le port de Marseille.

Un indice qui a poussé Éric à proposer le nom d’un marseillais célèbre : Éric Cantona. Sans succès. Et il ne s’agit pas non plus de : Fernandel, Franck Gastambide, Marie-Claude Pietragalla, et Patrick Fiori.

Votre jeu « Les Douze coups de midi » est de retour aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 mais aussi en replay et streaming sur MYTF1.

Et bientôt

Enfin petite piqûre de rappel pour ceux qui seraient passés à côté de l’info. Pour fêter l’amour, rendez-vous le vendredi 14 février 2020 en prime-time pour une émission spéciale en compagnie d’anciens champions et leurs compagnes : Xavier, Julien, Vincent et Romain.

Plus plus d’infos sur ce prime évènement, suivez simplement ce LIEN.

