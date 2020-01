Audiences prime 25 janvier 2020 : « The Voice » très largement en tête, déception pour « Maddy Etcheban »

ANNONCES





Audiences prime 25 janvier 2020. Hier soir très large succès de TF1 avec le second épisode de la saison 9 de « The Voice ». Une magnifique soirée comme on les aimes avec des talents à couper le souffle et beaucoup d’émotion.

Côté audimat, 5.04 millions de Français ont répondu à l’appel soit 27% du public présent devant son poste de télévision.

Carton plein sur toutes les cibles avec notamment 41% sur les 4-14 ans, 40% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou bien encore 35% sur les 15-24 ans.



Audiences prime 25 janvier 2020 : autres chaînes

En seconde position, et c’est un peu une déception pour la chaîne qui semblait beaucoup miser sur ce programme, on retrouve France 3 avec son téléfilm « Maddy Etcheban ». Porté par Cristiana Reali et Lorie Pester, il n’a suscité la curiosité que de 3.12 millions de personnes soit 15.1% des téléspectateurs.



France 2 complète le podium avec son divertissement « Les Grosses Têtes font du ski ». Laurent Ruquier et ses invités ont amusé 2.01 millions de personnes soit 10.6% de l’ensemble du public.

ON retrouve ensuite M6 avec la suite de la saison 9 inédite de sa « Hawaii 5-0 ». 1.99 million de mordus pour le premier épisode et 9.5% de part de marché.

France 5 complète le top 5 avec magazine « Echappées belles » suivi par 1.53 million de téléspectateurs soit 7.4% de ceux qui avaient choisi de regarder la télévision hier soir. C’est un record historique pour le programme.

