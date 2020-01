Audiences du 25 janvier 2020 : « On n’est pas couché » ne fait qu’une bouchée de « De quoi j’me mêle! » (+ vidéos replay)

Audiences du 25 janvier 2020. Hier soir encore, en seconde partie de soirée, deux talks se retrouvaient en confrontation directe, enfin presque. D’un côté « On n’est pas couché » sur France 2, de l’autre « De quoi j’me mêle! » sur C8. Et si le talk de Laurent Ruquier est loin de ses scores d’antan, cette nouvelle concurrence ne l’a absolument pas déstabilisé.



Victoire sans appel du premier. Laurent Ruquier affiche ainsi 823.000 couches-tard pour 13.8% de part de marché. Sommaire et invités à (re)découvrir ICI.

Audiences du 25 janvier 2020 : beaucoup plus difficile pour C8

Sur la chaîne d’en face, Eric Naulleau et les invités de « De quoi j’me mêle! » se sont contentés de 161.000 noctambules soit seulement 1.5% des téléspectateurs. C’est le score le plus bas de l’émission depuis son passage sur la case du samedi.

Vidéos replay

Nous avons choisi deux vidéos replay pour chacune des deux émissions.



Pour « On n’est pas couché » , nous avons opté pour la partie live de l’émission. The Avener interprète en live « Under the Waterfall »

Pour « De quoi j’me mêle! », on vous propose d’écouter les belles paroles de Yann Moix au sujet de Marc Lavoine.

Yann Moix : "Je connais peu @LavoineOfficiel mais il est toujours là pour moi" #DQJM pic.twitter.com/JSFceoKxq9 — De Quoi J'me Mêle (@DQJMC8) January 25, 2020

