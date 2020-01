« The Voice » vidéo : un bref aperçu de votre prochaine soirée…

« The Voice » vidéo. Le deuxième numéro de la saison 9 de « The Voice », c’est ce samedi 25 janvier 2020 dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour les vidéos, le live, le streaming et le replay.



ANNONCES





Et alors que la semaine dernière certains talents nous ont totalement époustouflé, sachez que vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Non les meilleurs talents de cette nouvelle saison ne vous ont pas tous été présentés lors du premier numéro.

Il reste du lourd, du très très lourd même. On peut même vous dire que le meilleur reste à venir…



ANNONCES





« The Voice » vidéo

Des talents de OUF, beaucoup d’émotion, une présence scénique tout à fait exceptionnelle, des larmes… le prochain prime de « The Voice saison 9 » ne devrait pas vous laisser indifférent.

Sans bien sûr tout vous dévoiler, regardez dès maintenant quelques images de ce prime qui nous promet déjà une bien belle soirée…

L’épisode n°2 de la saison 9 de « The Voice » c’est ce samedi 25 janvier 2020 à partir de 21h05 sur TF1 en compagnie de Nikos Aliagas, Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

4.71 / 5 ( 14 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES