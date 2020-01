Audiences prime 26 janvier : TF1 leader avec « San Andreas » devant France 2 avec « La fille du train»

Audiences prime 26 janvier 2020. Hier soir, dans la course à l’audimat de ce dernier dimanche du mois de janvier, victoire de TF1 avec le film « San Andreas ». Porté par Dwayne Johnson, et malgré son statut de rediffusion, ce long-métrage catastrophe a encore réuni 4.52 millions de Français soit 21.4% des téléspectateurs et 29% de femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Audiences prime 26 janvier 2020 : autres chiffres

En seconde position on retrouve France 2 avec son film inédit en clair « La fille du train ». Emmené par Emily Blunt, il a convaincu 2.70 millions de Français pour 12.2% de part de marché.

"J'observais souvent ce couple parfait…"

Ce soir : #LaFilleDuTrain adapté du roman best-seller de Paula Hawkins. pic.twitter.com/uLSn7hsQOe — France 2 (@France2tv) January 26, 2020



France 3 complète le podium avec sa série « Harry Bosch ». Les deux premiers épisodes de la saison 2 ont réuni 2.41 millions de fans soit 10.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant leur petit écran.

📈Joli démarrage pour

la saison 2 de Harry Bosch

avec plus de 2,5 millions de téléspectateurs pour le premier épisode #harrybosch #serieetrangere #michaelconnelly pic.twitter.com/Pi5iw1j8GP — France3ServicePresse (@France3Presse) January 27, 2020

M6 suit de près avec son magazine « Capital ». Le thème de la semaine (consommer autrement, ndrl) a suscité la curiosité de 2.28 millions de personnes soit 11.3% des téléspectateurs.

France 5 complète le top 5 avec son documentaire inédit « Fromages de montagne, au sommet du goût ? ». 1.47 million de Français ont répondu à l’appel gourmande la chaîne, soit 6.2% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl)

