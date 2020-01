Ce soir « La fille du train » avec Emily Blunt et Rebecca Ferguson sur France 2 (vidéo)

« La fille du train » est un film réalisé par Tate Taylor et qui est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct. Au casting Emily Blunt, Justin Theroux, Rebecca Ferguson, Haley Bennett ou bien encore Luke Evans.



« La fille du train » : en quelques lignes

Rachel Watson est une femme de 32 ans, qui a sombré dans l’alcoolisme et la dépression depuis son divorce avec Tom. Ce dernier a refait sa vie avec son ancienne maîtresse, Anna, avec qui il a une fille. Afin d’occuper ses journées et ne voulant pas avouer à sa colocataire la perte de son emploi, Rachel fait quotidiennement l’aller-retour en train vers son ancien lieu de travail, passant près de son ancienne maison où vit toujours son ex-mari. Elle voit tous les matins depuis sa fenêtre un couple voisin de Tom et Anna, qu’elle a surnommés Jason et Jess et qu’elle imagine comme un couple heureux. Un jour, elle aperçoit « Jess » avec un autre homme, et apprend quelques jours plus tard la disparition de cette femme, qui s’appelle en réalité Megan Hipwell. Persuadée qu’elle a vu quelque chose au moment de la disparition de Megan alors qu’elle était en état d’ébriété, Rachel va tenter d’élucider ce mystère.

Le saviez-vous ?

📽️ Il s’agit de l’adaptation du roman éponyme de la romancière britannique Paula Hawkins. Petite différence toutefois puisque l’histoire a été transposée de Londres à New York.

📽️ Le casting final est au final assez éloigné de ce qui avait été prévu. La production avait d’abord opté pour Margot Robbie, puis pour Kate Mara, pour le rôle de Megan. Il est finalement revenu à Haley Bennett. Chris Evans était pressenti pour le rôle de Tom qui est finalement revenu à Justin Theroux.



Vidéo

Découvrez la bande-annonce officielle de votre film tel que diffusée dans les salles de cinéma lors de sa sortie en salles en 2016.

Alors êtes-vous prêt à embarquer dans le même train que Rachel ? « La fille du train » c’est ce soir sur France 2 et France.TV

