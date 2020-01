« Mariés au premier regard » du 27 janvier : Emilie in love de Joachim, Solenne et Matthieu compatibles (VIDEOS)

« Mariés au premier regard » au programme TV de ce lundi 27 janvier 2020 – Ce soir sur M6, vous avez une nouvelle fois rendez-vous à 21h05 pour un nouveau numéro inédit de la saison 4 de « Mariés au premier regard ». Au programme, l’épisode 4 avec une Emilie visiblement totalement conquise par son mari, Joachim. Elle va lui faire un discours rempli d’amour et d’émotion pendant le dîner de leur mariage.

A suivre dès 21h05 sur M6



Et un nouveau duo de célibataires compatibles vont se préparer pour le grand jour, celui de leur mariage. Il s’agit de Solenne et Matthieu avec pas moins de 83% de taux de compatibilité.

Arriveront-ils à bousculer leurs habitudes ?

Sportifs et dynamiques, Solenne et Matthieu font tous les deux attention à leur apparence. Exigeants envers eux-mêmes, ils sont également ambitieux et attachent beaucoup d’importance à leur carrière professionnelle. Matthieu est très différent des hommes auxquels Solenne est habituée et cette dernière a très peur du premier regard…



Solenne 33 ans, thérapeute

Solenne a changé plusieurs fois de métiers, elle aime évoluer et n’a pas peur du changement. Elle est une grande bosseuse et attend de son futur mari qu’il soit également ambitieux. Solenne a besoin d’un homme mature, puissant, stable et qui l la soutienne dans ses ambitions.

“Tout ce que j’ai fait à présent n’a pas marché donc j’ai envie de faire confiance à la science. C’est un tournant dans ma vie et je ne vois pas de quoi je peux avoir peur. Je n’ai rien à perdre, c’est forcément le début de quelque chose.”

Matthieu, 42 ans, chef d’entreprise

Sûr de lui, Matthieu est un acharné de travail et aime relever des défis. Il a créé une société de conseils et s’épanouit pleinement professionnellement. Ayant souffert de la superficialité de ses ex partenaires, Matthieu cherche aujourd’hui une femme sincère et stable pour construire sa vie amoureuse.

“La science a déjà trouvé beaucoup de choses dans l’histoire de l’humanité, la science peut donc me trouver la femme de ma vie !”

Mariés au premier regard : vidéos extraits de l’épisode 4 du 27 janvier

