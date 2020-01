« La saga des feuilletons et des séries » c’est ce soir sur France 3 (vidéo)

ANNONCES





« La saga des feuilletons et des séries » ça vous tente ? Ce soir retour sur les grands moments de fiction qui nous ont marqués à jamais. Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV pour 70 ans d’histoire des feuilletons et des séries françaises.



« La saga des feuilletons et des séries » : vidéo

De Thierry la Fronde à Capitaine Marleau, la saga des feuilletons et des séries revient sur les grands moments de fiction qui sont restés inscrits dans nos mémoires et revisite les héros qui nous ont marqués à jamais : les personnages de notre enfance, les grandes héroïnes, les flics les plus emblématiques du noir et blanc à la couleur. L’occasion aussi de revoir les grandes séries en costumes, les sagas de l’été, les sitcoms à la chaîne, ou les feuilletons quotidiens, qui depuis toujours accompagnent nos vies.

Cette saga dresse aussi le portrait d’une France qui vit au rythme de leurs héros. Au fil des décennies, ces séries ont toujours été le reflet de notre société. Ces personnages qui entrent chaque jour dans nos foyers sont devenus nos proches. Ils nous ressemblent et nous font les aimer.

Les invités

Pour nous raconter cette grande histoire de la télévision, les acteurs et témoins de ces feuilletons inoubliables sont réunis pour des interviews inédites truffées d’anecdotes et de secrets de tournage, avec humour et nostalgie.



Anny Duperey, Danièle Evenou, Brigitte Fossey, Véronique Genest, Véronique Jannot, Marthe Keller, Corinne Touzet, Marthe Villalonga, Emmanuelle Boidron, Josée Dayan, Delphine Desyeux, et aussi Jean-Claude Drouot, Mehdi, Gérard Klein, Bernard Le Coq, Yves Rénier, Dominique Besnehard, Jean-Paul Tribout, Jean-Luc Azoulay, Marcel Bluwal, et Éric Damain.

Vidéo

Quelques images en attendant ce soir…

De Thierry la Fronde à Capitaine Marleau, retour sur les grands moments de fiction qui nous ont marqués à jamais 📺 « La saga des feuilletions et des séries », c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/CpV1DPlPEU — France 3 (@France3tv) January 2, 2020

« La saga des feuilletons et des séries » nous invite à replonger dans ces séries incontournables et dans nos souvenirs, et à découvrir certaines pépites : des moments rares, jamais revus !

