Ce soir sur TF1 « Elysium » avec Matt Damon (vidéo)

Ce soir à la télé vous allez peut-être opter pour « Elysium », un film de science-fiction signé Neill Blomkamp et porté par Matt Damon, Jodie Foster ou bien encore Sharlto Copleuy. Vous ne l’avez pas encore vu ? Il a pourtant été diffusé une première fois sur TF1 en 2016. À voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur MYTF1 via la fonction direct.



Dans ce film Matt Damon campe le rôle de Max… un homme qui pour survivre doit se battre. Son objectif : rejoindre une station spatiale réservée à l’élite et qui représente sa seule chance de pouvoir accéder à un système de soins.

Votre film en quelques lignes

Los Angeles, an 2154. À l’heure où le chaos règne sur Terre ; une population privilégiée vit un tout autre destin à l’Elysium. Située en orbite, cette station spatiale a été construite par les personnes les plus puissantes de la planète. Là-bas, la maladie, la pauvreté et les crimes sont inexistants. Ceux qui veulent y accéder sont nombreux à tenter leur chance en embarquant à bord de fusées sans aucune certitude d’y arriver vivant… Max Da Costa est l’un d’entre eux. Cet ancien voleur de voiture souhaite mettre de l’ordre dans sa vie, mais son destin prend un virage effroyable. Un jour, alors qu’il travaille à l’usine, il se retrouve accidentellement exposé à une dose de radiation. Le diagnostic tombe : il présente une défaillance organique incurable et n’a plus que cinq jours à vivre. La seule solution qui se présente à lui est de rejoindre l’Elysium afin de se soigner. Prêt à tout pour obtenir son billet vers la station spatiale, Max n’hésite pas à se dresser contre l’ordre établi en volant des informations secrètes au péril de sa vie…

A propos

Lors de la sortie du film en salles, c’était en 2013, Matt Damon a confié qu’un monde comme dans Elysium était malheureusement possible.



Interrogée à l’époque par Télé Star, il avait déclaré « Si nous continuons sur notre lancée, sans réguler la pollution et en maintenant un système de santé qui exclut les plus pauvres, on va droit vers ce schéma ».

Une vision du futur bien peu réjouissante vous en conviendrez

« Elysium » : bande-annonce

On termine avec les images et la bande-annonce officielle du film…

Quelle audience pour cette rediffusion ?

Lors de sa première diffusion en clair, c’était en septembre 2016, le film avait rencontré un franc succès réunissant 5.4 millions de téléspectateurs soit 24% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus), 31% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 34% des jeunes âgés de 15 à 24 ans.

Qu’en sera t-il ce soir ? Réponse lundi matin…

