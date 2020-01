Sommaire de « Zone Interdite » du dimanche 5 janvier 2020 (vidéo)

ANNONCES





Sommaire de « Zone Interdite » du dimanche 5 janvier 2020. Ce soir premier numéro de l'année pour votre magazine « Zone Interdite » sur M6. Il aura pour thème « Bienvenue à bord : la vie secrète des paquebots de croisière ».



Du commandant aux cuisiniers, des danseuses aux stewards, Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite ont suivi la vie trépidante du personnel de bord durant une croisière en Méditerranée. Ils viennent des quatre coins du globe, ils ont entre 20 et 69 ans et durant six mois, ils vont vivre et travailler ensemble 24 heures sur 24, à bord du Divina, l’un des paquebots les plus impressionnants du monde.

Sommaire de « Zone Interdite » du dimanche 5 janvier 2020

🚢 Candice, 30 ans, a de l’ambition mais surtout de l’énergie à revendre. C’est la responsable des animations. Avec son équipe de douze personnes, elle doit assurer l’ambiance sur le navire. Qu’il s’agisse de monter sur scène en tenue de pom-pom girl ou d’organiser les anniversaires surprises des danseurs, cette ancienne prof de fitness est sur tous les fronts. Entrée dans la compagnie il y a quatre ans, elle espère grimper rapidement les échelons, car sur les paquebots, pas besoin de diplômes pour prendre du galon. En revanche, durant les périodes de contrat, le travail est intense 7 jours sur 7 pour les 1 400 membres d’équipage.

🚢 Patricia, pétulante sexagénaire marseillaise, est l’hôtesse française du paquebot. À l’heure où beaucoup ont pris leur retraite, elle continue d’enchaîner les croisières, embarquant une à deux fois par an pour des contrats de 4 à 6 mois. Sa mission : régler les problèmes des passagers, du plus simple au plus complexe. Un travail dont raffole cette ancienne chanteuse passée aussi par le Club Med !



🚢 Parmi les 67 nationalités que compte l’équipage, il y a des profils très différents. Gustavo, ancien patineur professionnel argentin, est en charge des évènements exceptionnels à bord du navire. Durant cette croisière, l’organisation d’un mariage à bord du Divina va lui donner des sueurs froides. Décoration, timing, gestion des équipes ou choix de ses propres tenues vestimentaires, rien n’est laissé au hasard : il possède une collection de vestes à paillettes unique en son genre

Vidéo

Quelques images de votre émission de ce soir… Elles sont relatives à l’hygiène ….

En mer, si l'on ne fait pas attention à l'hygiène, une contamination ou une épidémie peut très vite se propager 😷 Alors, comment les règles d'hygiène sont-elles respectées ? "Bienvenue à bord : la vie secrète des paquebots de croisière"

📺@M6 📅Dimanche ⏰21h05 pic.twitter.com/p74ShmOSiX — Zone Interdite (@ZoneInterdite) January 4, 2020

De la passerelle du commandant aux salles des machines, de la laverie géante aux urgences médicales, les équipes de « Zone Interdite » ont eu accès à chaque recoin du paquebot. Embarquement pour une croisière en Méditerranée pleine de surprises et d’émotions.

Zone Interdite vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et sur 6PLay.

