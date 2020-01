Demain nous appartient en avance : Arnaud menace Bart (résumé + vidéo épisode 632 DNA du 6 janvier 2020)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 632 du lundi 6 janvier 2020 –Une nouvelle semaine commence et elle s’annonce plus mouvementée que jamais pour Bart dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, Bart va se confronter à Arnaud après avoir vu la photo prise par Luke… Et Arnaud ne va pas hésiter à violemment menacer Bart !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 632

Bart est bien décidé à en découdre avec Arnaud. Confronté aux preuves de Bart prouvant sa culpabilité dans le trafic de chiens, Arnaud ne se démonte pas et menace une fois de plus Bart. Ce dernier est bien décidé à avertir la police. Le vrai visage d’Arnaud apparaît alors, il rattrape Bart, l’étrangle et le menace… la situation est en train de dégénérer.

De son côté, Luke a des soupçons sur son père. Et dans une situation de crise, Jeanne et Judith se montrent ingénieuses. Au Spoon, un nouveau visage fait tourner les têtes.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 632 du 6 janvier

