Plus belle la vie : ce soir, Gaétan et Jean-Paul le clash (résumé + vidéo de l’épisode 3966 PBLV du 6 janvier 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3966 du lundi 6 janvier 2020 – C’est la rentrée aujourd’hui et ce soir vous avez, comme d’habitude, rendez-vous à 20h20 sur France 3 pour suivre un nouvel épisode de « Plus belle la vie ». Et on peut dire que ça va chauffer entre Jean-Paul et Gaétan avec un gros clash en perspective !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3966

Alison est choquée par la violence dont a fait preuve Elsa, mais Abdel comprend qu’elle était dans son rôle de chef de gang. Karim s’inquiète qu’Elsa s’endurcisse. Il est déstabilisé et cherche sa place dans le couple. William, à l’hôpital, ne balance pas Elsa. Si Elsa a gagné le respect de Joseph et d’Arthur, Jade s’en méfie. Face à Patrick qui demande une explication, Jade a trop peur d’Elsa pour parler de ce qui s’est passé. De son côté, Joseph est apeuré et fait allégeance à la famille Fedala…

Laetitia rêve que c’est Sébastien qui lui écrit les lettres. Kevin essaie de découvrir le mystérieux auteur mais Laetitia préfère ne pas savoir. Quand elle croise Sébastien, elle ne lui dit rien mais lui confie qu’il ne supporte plus le coma de son épouse. Kevin, qui surveille la boite aux lettres découvre de qui il s’agit…



ANNONCES





Boher demande à Gaétan une caution pour le dissuader de rester. Thomas confronte Boher à ses préjugés et Gaétan ne se laisse pas faire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3966 du 6 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES