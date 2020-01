Demain nous appartient en avance : un nouveau couple (résumé + vidéo épisode 639 DNA du 15 janvier 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 639 du mercredi 15 janvier 2020 –Un nouveau couple va se former ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, même si Sara avoue avoir la trouille, Roxane lui plait et elle décide de s’écouter et de ne pas passer à côté d’une belle histoire !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 639

Roxane a déclaré sa flamme à Sara sur la plage. Elle s’est pris un vent mais Sara revient vers elle pour parler de ce qu’il s’est passé. Roxane lui propose d’oublier mais c’est au tour de Sara de déclarer sa flamme. Les deux jeunes femmes se laissent alors porter par leurs émotions et s’embrassent !

De son côté, Chloé prouve son amitié envers Flore en la soutenant dans une épreuve particulièrement difficile. De son côté, Bart obtient des aveux incriminants. Et les talents de Martin surprennent Jules.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 639 du 15 janvier

