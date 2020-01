Plus belle la vie : ce soir, Arthur démasqué (résumé + vidéo de l’épisode 3973 PBLV du 15 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3973 du mercredi 15 janvier 2020 – Ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie », les Fedala démasquent Arthur et son trafic d’organes ! Armés, ils comptent bien le faire avouer et espèrent qu’il les mène à Alison…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3973

Iris craque face à Abdel et Vitreuil lâche le nom d’Arthur Simonin. Alison manipule Feder et parvient à s’enfuir. Il part à sa poursuite. Elsa met la pression sur Arthur. Puis, avec Karim, ils le coincent et le forcent à collaborer. Ils ont découvert qui se cachait sous le nom d’Arthur Simonin. Pendant ce temps, Mila s’inquiète que sa sœur ne soit déjà morte. Par la force, Abdel convainc Arthur de parler…

Luna pense que ce sont les cartes postales qui sont trop banales, et non sa prose. Alors elle envoie Tom en chercher des originales. Laetitia explique la cause de sa lassitude à Luna. De son côté, Kevin tente d’expliquer le quiproquo à Emilie, mais celle-ci reste persuadée qu’il la trompe…



Boher regrette d’avoir chassé Gaétan à cause de ses préjugés. Thomas l’encourage à aller s’excuser. Boher se rend au Cabaret et il est accueilli par Greg, un autre drag queen…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3973 du 15 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

