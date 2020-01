Demain nous appartient spoilers : un drame, Bart pris au piège, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 6 au 10 janvier)

ANNONCES





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 6 au 10 janvier 2020 –Alors que la semaine a été marquée par l’enquête de Bart sur le trafic de chiens sur le port de Sète et le piège dont il a ensuite été victime dans « Demain nous appartient », vous avez certainement hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les spoilers de la semaine à venir.

Et les choses ne vont pas s’améliorer pour Bart…



En effet, Arnaud va être retrouvé mort le jour de son mariage avec Flore ! Et Bart, en désaccord avec lui depuis plusieurs semaines, va se retrouver dans une situation compliquée…

De son côté, Sofia va voir son père biologique, Samuel, en secret. Mais cette relation va-t-elle vraiment rester secrète ?



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 6 au 10 janvier 2020

Lundi 6 janvier (épisode 632) : Luke a des soupçons sur son père. La situation entre Arnaud et Bart dégénère. Dans une situation de crise, Jeanne et Judith se montrent ingénieuses. Au Spoon, un nouveau visage fait tourner les têtes.

Mardi 7 janvier (épisode 633) : Tandis que Flore demande à Bart de tenir une promesse déchirante, Luke fait part de ses angoisses à Charlie. Les cachoteries de Sofia alertent sa famille. De bonne humeur, Sara tente de jouer les entremetteuses.

Mercredi 8 janvier (épisode 634) : Bart se voit contraint d’aider Flore. Charlie et Luke mettent Flore dans une position très délicate. William sabote sans le savoir un plan de Sofia. Au Mas, Alex et Robin reçoivent une aide précieuse. Tous se retroussent les manches pour venir en aide aux Bellanger.

Jeudi 9 janvier (épisode 635) : Maxime offre des conseils à Bart, que celui-ci n’écoute pas. Les efforts de Flore ne suffisent pas à arranger les choses. Le nouvel ami de Rose attise la curiosité de Chloé. Jules mène la vie dure à sa mère. Martin fait des compromis pour le bonheur de Virginie.

Vendredi 10 janvier (épisode 636) : Charlie et Luke s’unissent pour surmonter des épreuves difficiles. Maxime ne sait plus quoi faire pour venir en aide à son cousin. Antoine fait une proposition surprenante à Rose. Jules poursuit son plan, mais le calme légendaire de Virginie a ses limites.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 30 décembre au 3 janvier

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

