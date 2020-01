Demain nous appartient spoilers : un retour, un couple se forme, l’enquête avance, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 13 au 17 janvier)

ANNONCES





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 13 au 17 janvier 2020 –C’est une semaine agitée qui s’est achevée hier soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Une semaine marquée par la mort d’Arnaud et le retour de Pauline. Et si vous avez hâte de découvrir la suite, comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les spoilers de la semaine à venir.

Flore va laisser Pauline s’occuper des funérailles d’Arnaud, pour éviter un scandale.



L’enterrement aura lieu mercredi et Flore ne va pas se résigner à ne pas y assister. Chloé sera là pour la soutenir mais elles vont se heurter à Pauline, en plein délire. L’ex-femme d’Arnaud va lui balancer des horreurs avant de finalement la gifler devant tout le monde !

De son côté, Bart va appeler son ex, Hugo, tout juste sorti de prison. Hugo va proposer à Bart de fuir Sète tous les deux ! Mais Bart est bien décidé à rester et il va monter un plan… Pendant ce temps là, la police va être sur la piste de Bart. Martin et Karim ne vont pas être d’accord à son sujet…



Quant à Sara, elle va finalement craquer pour Roxane, la nouvelle serveuse du Spoon, et elles vont se mettre en couple ! Et Chloé va devoir surveiller son alimentation pour que sa grossesse se passe bien…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 13 au 17 janvier 2020

Lundi 13 janvier (épisode 637) : Charlie et Luke unissent leurs forces pour défendre Flore. Au pied du mur, Bart sollicite l’aide d’une vieille connaissance. Rose et son roman font sensation au lycée. Sara a l’esprit ailleurs et se confie à Aurore.

Mardi 14 janvier (épisode 638) : Karim se heurte à des suspects très peu coopératifs. Bart veut mettre en œuvre un plan à haut risque. Martin réagit de façon très inattendue à une nouvelle mesquinerie de Jules. Rose, hésitante, suit les conseils d’un ami.

Mercredi 15 janvier (épisode 639) : Chloé prouve son amitié envers Flore en la soutenant dans une épreuve particulièrement difficile. De son côté, Bart obtient des aveux incriminants. Les hésitations de Sara font de la peine à son entourage. Les talents de Martin surprennent Jules.

Jeudi 16 janvier (épisode 640) : Les mises en garde de Maxime provoquent une dispute entre celui-ci et Bart. Luke et Charlie font une déclaration touchante à Flore. Sofia s’emmêle dangereusement dans ses mensonges. Suite à un avis médical, Chloé doit faire des changements drastiques.

Vendredi 17 janvier (épisode 641) : Bart est très anxieux quant au plan qu’il a mis en place. Martin et Karim s’opposent sur la façon d’aborder un suspect. Le dialogue entre Sofia et William semble impossible. Aux grands maux les grands remèdes, les Delcourt trouvent une solution inventive au problème de Chloé.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 6 au 10 janvier

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

