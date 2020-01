EXCLU Plus belle la vie en avance : une nouvelle vie pour les Fedala, Emilie enceinte, Sabrina rattrapée par son passé (infos PBLV )

ANNONCES





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 31 janvier Comment le mois de janvier va-t-il se terminer dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, comme chaque week-end, il est temps de découvrir ce qui va se passer prochainement au Mistral. Stars Actu vous en dit plus sur ce qui vous attend dans les trois prochaines semaines, en avant-première et en exclusivité.

Et dans trois semaines, l’affaire Fedala se termine. Elsa annonce à tout le monde que les pompes funèbres vont maintenant être cleans, les trafics sont terminés !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



ANNONCES





Patrick n’y croit pas et annonce à Karim qu’il ne les lâchera pas. Il arrive même à convaincre Joseph d’être sa taupe mais Elsa est déterminée à démarrer une nouvelle vie clean. Et elle accueille son neveu et sa nièce, avec qui ils vont vivre désormais. Quant à Jade, elle part vivre à l’étranger avec son fils.



ANNONCES





De son côté, Alison se remet de sa greffe et Patrick va lui raconter comme les Fedala ont magouillé pour qu’elle ait son nouveau foie…

Kévin et Emilie vont voir leur vie chamboulée. En effet, après qu’Emilie ait fait plusieurs malaises et une gastro qui ne passent pas, ils se décident à faire un test de grossesse, qui se révèle être positif ! Emilie est enceinte et ils ne savent pas ce qu’ils vont faire…

Quant à Sabrina, elle est rattrapée par son passé. Sabrina se sent mal et raconte à Claire qu’il y a quelques années, période où elle vivait encore dans sa voiture, elle a perdu son petit ami Jerry… Elle retourne dans sa voiture, décidée à la vendre. Mais c’est là qu’elle commence à avoir des visions de Jerry…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi sur France 3

Abdel, inquiet, perd son sang-froid et s’en prend injustement à Jade. Elsa le recadre. Il ment à Mila, qui s’inquiète de l’absence de sa sœur. Pas dupe, elle signale sa disparition à Patrick au commissariat. Abdel Karim et Elsa se demandent quelle était la nature du trafic de Renaud qui a intéressé tant de millionnaires. Elsa veut mettre la pression à Vitreuil pour le découvrir. Abdel insiste auprès de Karim pour aller lui-même réinterroger Vitreuil…

Eric se voit signifier par Blanche qu’elle ne l’aidera pas à réviser. De son côté, Ariane a du mal avec les méthodes old school de Léo. Mais tous deux, devant Kevin, cherchent à crâner et à s’enfoncer mutuellement. Ariane prend le dessus, mais Thomas encourage Eric à insister auprès de Blanche pour qu’elle lui donne des cours…

Boher se sent concerné par l’homophobie et regrette ses mots envers Gaétan. Mais c’est trop tard, Gaetan quitte la coloc froidement, laissant Boher peu fier de lui…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

4.86 / 5 ( 35 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES