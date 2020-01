« Deux heures de rires et de direct » : les invités de ce soir

« Deux heures de rires et de direct », une émission placée sous le signe du rire et de la bonne humeur. Elle vous sera présentée par Stéphane Bern et Bruno Guillon dès 21h05 sur France 2 ou en streaming et replay vidéo sur France.TV.



Au programme de cette soirée les moments cultes, les plus drôles, les plus étonnants, les plus belles gaffes, les fous rires et les incidents du direct qui nous ont marqués.

« Deux heures de rires et de direct : Nos plus belles années télé » : invités

Autour de nos deux animateurs, vous retrouverez : ANNE ROUMANOFF, PIERRE PALMADE, MICHEL BOUJENAH, PATRICE CARMOUZE, PHILIPPE CANDELORO, PATRICIA LOISON, LAURENT BOYER, SANDRINE QUETIER, JEAN-MARIE BIGARD, YOANN RIOU, K. MARO et beaucoup d’autres.

