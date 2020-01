« The Voice 2020 » vidéo : ça démarre ce soir, mais en attendant… (vidéo)

« The Voice 2020 » vidéo ! La saison 9 de « The Voice » démarre enfin ce soir sur TF1 à partir de 21h05 mais aussi en streaming et replay sur MYTF1. Pour plus d’infos sur cette nouvelle saison, suivez ce lien !



Mais en attendant ce soir la production vous propose pour la première fois, et en avant-première, de vivre la véritable expérience d’une audition à l’aveugle en intégralité !

« The Voice 2020 » vidéo

Cette saison en effet les Réseaux Sociaux de « THE VOICE 2020 » et TF1 vous proposent de découvrir la Voix, juste la Voix et rien que la Voix d’un talent, pour une expérience immersive et sociale à la fois.



Ressentez les émotions qu’ont vécues Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo lors de chaque audition à l’aveugle cette saison.

Et si vous êtes conquis par la prestation du talent, il ne vous reste plus qu’à buzzer en vous dirigeant vers MYTF1 pour découvrir son visage et sa prestation en intégralité !

Vous êtes prêts à tenter l’expérience ? Alors c’est parti…

#TheVoice

Vous allez vivre une audition à l’aveugle comme un coach ✌️

Installez-vous dans un fauteuil (rouge de préférence) & écoutez l’un des Talents de l’émission🎤

Vous voulez vous retourner pour découvrir le talent ? Appuyez sur le 🔴 en cliquant ici▶️ https://t.co/q3II0HwGce pic.twitter.com/o0WV0h01JZ — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) January 17, 2020

>>> Pour découvrir le talent, rendez-vous sans plus attendre sur MYTF1

D’autres images…

>>> Découvrez l’une des premières voix de la nouvelle saison ICI

>>> Découvrez le très émouvant Anthony ICI.

The Voice saison 9

Nouvelle Saison ✌️

Nouveaux Coachs ✨

Nouvelle Energie ⚡️

Une saison qui fait déjà l’unanimité auprès de la presse…

#TheVoice

Nouvelle Saison ✌️

Nouveaux Coachs ✨

Nouvelle Energie ⚡️

Ca va être 🔥

Et on n’est pas les seuls à le penser 😉

RDV samedi dès 21h05 sur @tf1 et @mytf1 pic.twitter.com/wZxcPOqLoZ — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) January 15, 2020

Et vous, serez-vous de la partie ? Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 avec Nikos Aliagas, Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine.

