Ce soir le commissaire Magellan dans l’épisode « La belle équipe » sur France 3 (vidéo)

Ce soir retrouvez le célèbre commissaire Magellan dans l’épisode en rediffusion « La belle équipe ». Rendez-vous sur France 3 à partir de 21h05. Possibilité de voir l’épisode en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



ANNONCES





Au casting Jacques SPIESSER bien sûr dans le rôle du commissaire Magellan, mais aussi Sandrine Quétier, Selma KOUCHY, Nathalie BESANÇON, Thomas JOUANNET ou bien encore Ingrid JUVENETON.

Commissaire Magellan : présentation de l’épisode « La belle équipe »

Ils étaient quatre amis, unis par la même passion du vélo. Mais quand le plus charismatique d’entre eux, Vincent Dareau, ancien champion cycliste, est retrouvé assassiné, c’est toute cette belle amitié qui risque d’être remise en question. Entre les non-dits, les vieilles rancœurs, et les trahisons, le Commissaire Magellan et le Lieutenant Selma Berraya vont devoir démêler la vraie nature des relations entre ces hommes et femmes que rien n’aurait dû séparer…

Quelle audience pour cette rediffusion ?

Rediffusion ou pas, Magellan reste une valeur sûre de la chaîne. La semaine dernière, l’épisode en rediffusion a convaincu 3.3 millions de fans pour 17% de part de marché.



ANNONCES





📺 #Audiences

Commissaire Magellan en 2ème position des chaînes en prime avec l’épisode « Rose sanglante » avec Jacques Spiesser et @VanessaDemouy hier soir ! 👏🏻🏆 ✅ près de 3,3 M de tvsp

✅ 17 % de Pda pic.twitter.com/8FP0ppj9lK — France3ServicePresse (@France3Presse) January 12, 2020

Qu’en sera t-il ce soir alors que TF1 lance la nouvelle saison de « The Voice ? »

Vidéo

On termine par le teaser vidéo de votre soirée

🔍 Pour résoudre des enquêtes, il est le meilleur ! 📺 Retrouvez le commissaire Magellan demain à 21.05 ! pic.twitter.com/aR5vHFcZTL — France 3 (@France3tv) January 17, 2020

Commissaire Magellan dans l’épisode « La belle équipe » , c’est ce soir dès 21H05 sur France 3.

4.88 / 5 ( 24 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES