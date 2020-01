« FBI » du 23 janvier 2020 : 3 épisodes inédits ce soir sur M6 (vidéo)

« FBI » du 23 janvier 2020. Ce soir sur M6 suite de la saison 1 inédite de votre série « FBI ». Si vous ne savez pas de quoi on parle, retrouvez-en un brève présentation ICI. Ce soir M6 vous propose d’en découvrir 3 nouveaux épisodes, les n°7, 8, et 9. À voir également en replay et streaming gratuit sur 6play.



« FBI » du 23 janvier 2020

Saison 1 – épisode 7 : Pas d’honneur entre voleurs

Un gang de voleurs utilise des déguisements de policiers du NYPD pour braquer des convois de fonds. Et c’est toujours la même société qui est visée. Maggie et OA s’intéressent à Eric Healy, un expert en démolition dans une entreprise de BTP. Formellement identifié par l’un des convoyeurs agressés, il est repéré en compagnie de Jason Morgan, travaillant pour Conserva, la société de transport de fonds visée…

Saison 1 – épisode 8 : Le jugement dernier

Victor Beniov, ancien chimiste russe aux ordres de Hassad, travaille désormais pour les Etats-Unis. Sous protection fédérale, il se fait néanmoins enlever aux portes du consulat russe. La sécurité nationale est compromise et le FBI doit à tout prix retrouver le scientifique, spécialisé en conception d’armes chimiques…

Saison 1 – épisode 9 : Sous haute protection

Damon Cruz, témoin clé, et le marshal chargé de sa protection tombent dans une embuscade. Le programme de protection des témoins a été compromis. Maggie et OA remontent la piste de celui qui a divulgué les informations permettant les meurtres de Cruz et du marshal…



Vidéo

« Je suis ta co-équipère, j’ai besoin que tu sois honnête avec moi »

Plus la menace est élevée, plus ils doivent rester soudés 🤝#FBI, ce soir à 21:05 pic.twitter.com/xHJoD9e1xc — M6 (@M6) January 23, 2020

Quelle audience en troisième semaine ?

Après des débuts encourageants il y a deux semaines (2.27 millions curieux, pda 10.5%), la série s’est effondrée la semaine dernière avec seulement 1.72 millions de fans pour 8.4% de part de marché. Souhaitons-lui plus de chance pour ce soir car cette série mérite beaucoup mieux.

