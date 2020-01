Après « Les 12 coups de midi », « Les 12 coups de coeur » avec le retour de Xavier !

Après « Les 12 coups de midi » découvrez bientôt « Les 12 coups de coeur » ! Un prime spécial Saint-Valentin et qui sera diffusé le vendredi 14 février 2020.



ANNONCES





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr comme toujours en replay et streaming sur MYTF1.

« Les 12 coups de coeur » : présentation

Les couples d’exception nous feront l’honneur de leur présence : Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut ; Nana et Patrick Sébastien ; Jazz et Laurent de la célèbre JLC Family. Inséparables à la vie comme sous les projecteurs, ils nous dévoileront des moments de leur vie amoureuse avec quelques anecdotes croustillantes !



ANNONCES





A leurs côtés, quatre de nos Maîtres de Midi, Xavier, Julien, Vincent et Romain ainsi que leurs compagnes. Ensemble, ils mettront leur expérience au profit des téléspectateurs et du public pour tenter de leur faire remporter de nombreux cadeaux : de somptueux bijoux, un voyage au bout du monde, et pour la première fois dans l’histoire de l’émission, une maison d’une valeur de 250 000€ avec une importante somme d’argent pour l’aménager !

Orchestrée par notre Cupidon, Jean-Luc Reichmann, cette soirée spéciale Saint-Valentin vous promet des surprises pleines de « love », de complicité et de franches rigolades !

Préparez-vous à avoir des cœurs pleins les yeux !

4.81 / 5 ( 48 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES