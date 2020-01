« Flic tout simplement », ce soir sur France 2 avec Mathilde Seigner et Philippe Torreton

« Flic tout simplement » est le titre du téléfilm inédit que vous propose France 2 ce soir dès 21h05. À voir aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV



ANNONCES





Au casting Mathilde Seigner, Philippe Torreton, Kamel Belghazi, Nicolas Mouen ou bien encore Patrick Ridremont.

« Flic tout simplement » : histoire (synopsis)

Marquée par le viol et le meurtre d’une victime de Guy Georges, la commissaire divisionnaire Martine Monteil, tout juste nommée à la tête de la Crim’, va faire de la traque du tueur en série sa priorité. Lorsque les médias s’emparent de l’affaire et plongent la France dans une psychose médiatique sans précédent, c’est la tête de Martine Monteil qui se joue. D’autant plus que l’homme semble insaisissable…

« Flic tout simplement » c’est ce soir sur France 2 et France.TV



ANNONCES





4.88 / 5 ( 26 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES