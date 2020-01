« New Amsterdam » du 29 janvier 2020 : suite de la saison 2 ce soir sur TF1

« New Amsterdam » du 29 janvier 2020. Ce soir suite de la saison 2 de votre série « New Amsterdam ». Au programme ce soir 3 épisodes inédits « Dénominateur commun », « Le jeu » et « Un coup de pouce ». Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



« New Amsterdam » du 29 janvier 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

« Dénominateur commun » : Suite à la prise en charge de Marcus, victime d’un arrêt cardiaque à cause d’une hypertension non traitée, Max décide de mettre en place un système de prévention. Face à un premier échec, il opte pour une approche originale. Bluffé par le talent prometteur de Duke, Reynolds est tout de même contraint de le recadrer lorsqu’il prend un peu trop ses aises au bloc et va jusqu’à défier son autorité. Kapoor annonce à Iggy qu’il va être grand-père… Hélas, Ella douche son enthousiasme, en lui révélant qu’elle n’est pas sûre de vouloir garder le bébé.

« Le jeu » : Max décide d’aider une patiente de Sharpe qui ne peut pas avoir recours à une GPA car son assurance maladie a soudainement changé les modalités des contrats. Il tente désespérément de plaider sa cause. Reynolds s’occupe d’une astronaute, prête à risquer sa vie pour pouvoir partir dans l’espace. Bloom réalise que le sexe avec Ligon n’est qu’une nouvelle addiction de plus et qu’elle doit arrêter de fuir. Elle se rend à une réunion pour Narcotiques Anonymes, où elle trouve Ligon… Iggy est face à une petite fille qui présente tous les signes de la psychopathie.



« Un coup de pouce » : Sharpe essaie de convaincre Max d’accepter un cadeau de sa part : une aide à domicile, quelle qu’elle soit, pour le soulager dans son quotidien. A l’hôpital, des femmes victimes d’un accident de bus sont admises aux urgences…

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière « New Amsterdam » s’est imposée en tête des audiences avec des performance orientées à la hausse. 3.38 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 16% des téléspectateurs. Ce succès va t-il se confirmer ce soir ?

