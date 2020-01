« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 10 janvier : ce soir sur France 2 « L’homme au complet marron »

ANNONCES





« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 10 janvier 2020. Et encore une rediffusion pour l’épisode « L’homme au complet marron » de la série « Les petits meurtres d’Agatha Christie« . Encore car cet épisode était déjà rediffusé sur France 2 le 12 octobre 2018 !



« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 10 janvier 2020

Énième présentation de votre épisode : La célèbre actrice Blanche Dulac échappe à une tentative de meurtre sur le tournage de son dernier film. Le commissaire Laurence doit à tout prix découvrir qui en veut à la star. Mais le Docteur Maillol, l’amour de sa vie, vient de mourir dans un accident d’avion. Laurence plonge dans une dépression et au contact du milieu du cinéma commence à se droguer. Il s’en remet complètement à ses deux complices Alice et Marlène. Alice devient l’assistante du photographe de plateau pour enquêter incognito. Quant à Marlène, elle est engagée comme doublure main de l’actrice, et ne tarde pas à devenir intime avec elle. Mais un assassin rôde sous les projecteurs…

Les petits meurtres d’Agatha Christie : vidéo

Pour ceux qui aiment les images, (re)découvrez le bêtisier



Nostalgie

Redécouvrez également la toute première bande-annonce de cet épisode telle qu’elle avait été diffusée par France 2 en Août 2017.

Il se passe de drôles de choses à l'opéra… 😍 Réservez votre soirée, les #PetitsMeurtres reviennent vendredi soir ! pic.twitter.com/dFlAeJdQO6 — France 2 (@France2tv) August 30, 2017

Quelle audience cette fois ?

Si la série offre généralement à la chaîne de bonnes performances d’audience, pas sûr que cette énième rediffusion fasse cette fois des miracles.

