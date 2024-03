« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 8 mars : votre épisode ce soir sur France 2

Publicité





« Les petits meurtres d'Agatha Christie » du 8 mars 2024 – Ce soir, France 2 vous propose un épisode inédit de sa série « Les petits meurtres d'Agatha Christie ». Au programme ce soir, l'épisode intitulé « Meurtres au pensionnat ».





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 8 mars 2024

Meurtres au pensionnat : Rose Bellecour revient aux Cascades, son ancien pensionnat, pour animer une conférence, mais la situation prend un tournant sombre lorsque l’on accuse Rose du meurtre de son ancienne professeure de français, Julie Froment. Gréco fait une découverte intrigante en apprenant que Rose et Julie étaient dans la même classe de Terminale, où Rose était maltraitée par Julie. Cela éveille des doutes chez Gréco et Beretta, qui peinent à imaginer la douce Rose comme une meurtrière. Malgré leur réticence, les preuves contre Rose s’accumulent.

Gréco et Beretta décident de creuser plus profondément, et ils réalisent que la relation entre Rose et Julie était bien plus complexe qu’il n’y paraissait. Grâce à des indices subtils, ils découvrent que Rose était le souffre-douleur de Julie, jetant ainsi une lumière différente sur les événements. Convaincus de l’innocence de Rose, Gréco et Beretta élaborent un plan pour la disculper.



Beretta prend une mesure audacieuse en se faisant engager sous un faux nom en tant que professeur de français remplaçant aux Cascades. Son objectif est de fouiller le passé de Rose et Julie, de déterrer des secrets enfouis et de révéler la vérité qui pourrait innocenter Rose. Le duo de détectives se lance dans une course contre la montre pour démêler les mystères du pensionnat et prouver l’innocence de Rose Bellecour.

Le casting

Avec Arthur Dupont (Max Beretta), Emilie Gavois-Kahn (Annie Gréco), Chloé Chaudoye (Rose Bellecour), Benoît Moret (Jacques Blum), Quentin Baillot (Servan Legoff), Nicolas Lumbreras (Bob), Barbara Bellecour (Christele Tual), Savério Maligno (Rateau), Hélène Alexandridis (Maya Deloche), Julien Crampon (Yvan Deloche)

