Dans les coulisses du « grand concours des animateurs » de TF1 (vidéo)

ANNONCES





Ce soir sur TF1, mais ça on vous l’a déjà annoncé, vous avez rendez-vous dès 21h05 pour le « grand concours des animateurs ». Mais c’est une édition spéciale que Laurence Boccolini va nous présenter. C’est en effet un casting 100% TF1 qui nous sera proposé . Et même si la chaîne reste une grande famille, animateurs et journalistes de TF1 vont s’affronter dans une bataille qui ne sera pas qu’amicale. Et oui car la mauvaise foi légendaire de certains sera aussi de la partie…



ANNONCES





Autre particularité de l’émission de ce vendredi 10 janvier 2020, c’est une édition spéciale au profit des Pièces Jaunes.

Le « grand concours des animateurs » de TF1 : les participants

Rappel des participants à l’émission de ce soir

Nikos Aliagas, Julien Arnaud, Arthur, Christophe Beaugrand, Louis Bodin, Denis Brogniart, Camille Combal, Valérie Damidot, Elsa Fayer, Karine Ferri, Anaïs Grangerac, Grégoire Margotton, Laurent Mariotte, Chris Marques, Iris Mittenaere, Jean-Pierre Pernaut, Jean-Luc Reichmann, Alessandra Sublet et Sylvie Tellier.



ANNONCES





Vidéo

Et maintenant on part du côté des coulisses ? Que pensent nos candidats d’un soir les uns des autres ? Qui selon eux est le premier de la classe ? Qui en est le cancre ? Qui est le plus fayot ? A ces questions, quelques réponses parfois surprenantes. A prendre bien sûr au second degré ^^…

Les animateurs de TF1, une grande famille qui s'aime évidemment ! Mais pas que… 😳😏

📺 Ne manquez pas #LeGrandConcoursDesAnimateurs (de #TF1) au profit de l'association @piecesjaunes, demain à 21h05 ! pic.twitter.com/QyT9GC9ebq — TF1 (@TF1) January 9, 2020

« Le grand concours des animateurs » de TF1 c’est ce soir dès 21h05 et/ou en replay et streaming gratuit sur MYTF1

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES