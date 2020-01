« NCIS » du 17 janvier 2020 : ce soir deux épisodes inédits de la saison 16 (vidéo)

« NCIS » du 17 janvier 2020. Bonne nouvelle pour les fans. Ce soir l’équipe de Gibbs vous retrouve pour deux épisodes inédits de la saison 16, les n°11 et n°12. À voir aussi en replay et streaming sur 6play.



« NCIS » du 17 janvier 2020 : résumé de vos deux épisodes inédits

Saison 16 – épisode 11 : Menace toxique

Le secrétaire à la Défense Wynn Crawford intervient dans une enquête du NCIS et demande l’arrestation McGee et Torres pour avoir piraté des dossiers gouvernementaux confidentiels. Gibbs et ses agents investiguaient sur une menace terroriste alarmante après la mort d’un homme par arme chimique…

Saison 16 – épisode 12 : Le serment

John Sydney, ancien caporal et vieil ami de Gibbs, lui demande de l’aider à rassembler les plaques militaires de ses frères d’arme pour l’enterrement de l’un d’entre eux. Par ailleurs, un lieutenant de la Marine en détention préventive au NCIS est empoisonné par un trafiquant de médicaments.

Teaser vidéo

Voici le teaser vidéo de cet inédit…



Ce soir, les membres du #NCIS vont reprendre leurs études. Au programme : révision des basiques, interrogation surprise et travaux pratiques 🤓📚

📺 Nouvelle enquête pour le NCIS dès 21:05 pic.twitter.com/IMw1i0boAT — M6 (@M6) January 17, 2020

Ces deux inédits seront suivis de 4 épisodes en rediffusion dès 22h50.

