Ce soir à la télé : « Vendredi tout est permis » spéciale CÉKEDUBONHEUR avec Omar Sy (vidéo VTEP)

Vendredi tout est permis (VTEP) au programme télé de ce vendredi 17 janvier 2020 – Ce soir à la télé, Arthur vous donne rendez-vous à partir de 21h sur TF1 pour une spéciale au profit de l’association CÉKEDUBONHEUR de son émission « Vendredi tout est permis ».

A suivre dès 21h05 sur TF1, en direct sur tous vos écrans sur TF1 Direct puis en replay sur MYTF1 durant 7 jours.



Pour l’occasion, Arthur a convié le parrain de l’association Omar Sy, ainsi que les ambassadeurs Franck Dubosc, Inès Reg, Malik Bentalha, Camille Lellouche, Franck Gastambide, Issa Doumbia, Elie Semoun, Michaël Youn, Booder, Vitaa, Slimane, Moundir, Camille Cerf, Bruno Guillon, Maeva Coucke, Arnaud Tsamère, Linda Hardy, Cartman et de nombreux invités surprises.

Tous vont réaliser les défis qu’Arthur leur a préparés, faisant à chaque fois augmenter la cagnotte reversée à CéKeDuBonheur.



Toute l’équipe va envahir par surprise le plateau des Enfoirés, Elie Semoun et Franck Dubosc reprendront en live leurs meilleures petites annonces, Omar Sy va réincarner l’incontournable Doudou… Et retrouvez la version 2020 des Bratisla Boys de Michaël Youn et les épreuves culte de « VTEP ».

Découvrez aussi de nouvelles images inédites : certains invités vont découvrir les joies de la descente en tyrolienne depuis la Tour Eiffel ou réaliser des loopings à bord des avions de la Breitling Jet Team.

