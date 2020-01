« N’oubliez pas les paroles » bilan : semaine historique même si Margaux ne gagne plus…

« N’oubliez pas les paroles » bilan. Quelle belle semaine pour « N’oubliez pas les paroles ». Une pluie de records est tombée cette semaine pour NOPLP. Pour Margaux tout d’abord qui est entrée dans l’histoire en devenant la plus grande maestro de tous les temps. Et oui Kevin n’est plus le numéro 1.



« N’oubliez pas les paroles » bilan d’audience hebdomadaire

Semaine historique également pour le programme ensuite qui a signé sa meilleure semaine historique en terme d’audience. Ainsi cette semaine l’émission a battu des records à 18h45 comme à 19h20.

Entre le lundi 20 et le vendredi 24 janvier, la première émission du jour a réuni une moyenne de 2 856 800 téléspectateurs pour 18.66% de part de marché.



Le deuxième numéro affiche pour sa part une moyenne de 4 123 000 fidèles pour 21% de pda !

Carton d’audience même le samedi

Un succès d’audience qui se confirme aussi le week-end. Hier soir, samedi 25 janvier 2020, jusqu’à 3.7 millions de fidèles et près de 22% de part d’audience moyenne.

#Audiences @France2tv Hier leader pour les deux numéros #NOPLP #Margaux @Nagui :

▶️ 1er numéro leader sur sa tranche horaire avec près de 2.3M de tvsp pour 15,6 % de PdA

▶️ 2ème numéro leader avec + de 3.7M de tvsp avec 21,8 % de PdA @NOPLPoff 🎤 pic.twitter.com/EON5mv1wwN — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 26, 2020

Et Margaux dans tout ça ?

Quant à Margaux, on va dire qu’elle a un peu de mal en ce moment. Elle n’a pas remporté le moindre centime en 4 victoires. Ces 4 victoires à 0 euro font dire à certains que la plus grande championne de tous les temps est fatiguée par le rythme effréné des tournages et/ou qu’elle est allée au bout de ses capacités. En même temps, on ne peut pas gagner à tous les coups…

Pour les replay, les extraits d’émission et les vidéos, rendez-vous sur France.Tv ou sur le Twitter officiel de l’émission en cliquant ICI

Bonus Vidéo

Revivons ensemble l’un des meilleurs moments de la semaine, ce moment où Margaux est devenue la plus grande championne du jeu…

Enorme bravo #Margaux !

Vous êtes sur la plus haute marche !

Quel boulot !

On pense fort @kevinNOPLP et on se retrouve tout de suite pour la suite cc @nagui #NOPLP pic.twitter.com/u7HoKDF3Yz — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) January 22, 2020

Pour info, et à ce jour, Margaux est à la tête d’une cagnotte de 446.000 euros. Elle tentera de remporter une 50ème victoire ce lundi 27 janvier 2020 dès 18h40 sur France 2.

