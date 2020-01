Indices étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : voici un indice en cadeau

Indices étoile mystérieuse des « 12 coups de midi ». L’actuelle étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » étant pour le moment un peu avare en indices, nous vous avions promis un indice capital en cadeau avant la fin du week-end. Et cette promesse, nous allons la tenir…



ANNONCES





Avant cela, revenons sur ce qui s’est passé hier dans le jeu de Jean-Luc Reichmann.

À commencer par la nouvelle victoire d’Éric. Hier seulement 1.000 euros à partager dont 500 pour sa cagnotte. Ça ne fait pas lourd certes mais bon notre maître de midi a déjà 380.255 euros dans sa besace. Et tenez-vous le pour dit, c’est loin d’être fini puisqu’il va très vite dépasser les 400.000 euros et prendre la 3ème place du classement des plus grands maîtres de midi de l’histoire.



ANNONCES





Indices étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : notre cadeau

Du côté des indices, rien de nouveau. Nous avons toujours une navette spatiale et le Port de Marseille.

🎁 Notre cadeau 🎁 : nous recherchons un acteur français dont le fils officie quotidiennement à la télévision.

Alors une petite idée ? Heu on vous demande une vrai idée, pas d’aller fouiller sur les réseaux sociaux sur lesquels la réponse a déjà été donnée…

En attendant sachez qu’il ne s’agit pas d’Ariane Ascaride, nom proposé hier par Éric. Il ne s’agit pas non plus de Fernandel, Franck Gastambide, Marie-Claude Pietragalla, Patrick Fiori , Éric Cantona, Benoît Magimel et Sting.

Vidéo

Hier il y avait encore du grand spectacle sur le plateau de l’émission. Regardez plutôt…

Du grand spectacle aujourd’hui aux 12 Coups de Midiiiiii 🌟 🇨🇳 BRAVOOOO Quentin 👍🥰 @TF1 pic.twitter.com/NyJp8DIOhV — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) January 25, 2020

Retrouvez aujourd’hui les « 12 coups de midi » sur TF1 et en replay et streaming vidéo sur MYTF1.Fr

4.87 / 5 ( 23 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES